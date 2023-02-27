Охотнику, на которого напал тигр, в Хабаровске ампутировали руку

Молодой охотник, которого ранил амурский тигр, по-прежнему находится в реанимации в Хабаровске, но его состояние стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.



«Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось», — рассказал собеседник.

