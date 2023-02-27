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    Охотнику, на которого напал тигр, в Хабаровске ампутировали руку

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    Молодой охотник, которого ранил амурский тигр, по-прежнему находится в реанимации в Хабаровске, но его состояние стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.

    «Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось», — рассказал собеседник.

    Инцидент произошел 12 февраля в Нанайском районе Хабаровского края. Охотники (их было трое) говорят, что зверь пробрался в зимовье через окно и напал на 19-летнего юношу, представителя коренных малочисленных народов. Тигра тут же застрелили. Пострадавший с рваными ранами и большой кровопотерей провел двое суток в тайге и после этого попал в реанимацию Троицкой ЦРБ. Оттуда его доставили в ККБ № 1 Хабаровска бортом санавиации. В соцсетях предполагают, что охотники были браконьерами. Ведется расследование.

    Летом 2021 года в том же Нанайском районе тигр напал на рабочего. Человек погиб, животное застрелили.

    Из-за сокращения кормовой базы амурские тигры начали буквально терроризировать жителей поселков в Хабаровском крае и с начала года съели уже более 60 собак и лошадь. Хищники появляются днем и перестали бояться людей. Причиной специалисты называют сокращение численности кабанов в тайге из-за бесконтрольной рубки леса и африканской чумы свиней.

    Ранее в Хабаровском крае отловили трех амурских тигров, нападавших на собак в населенных пунктах. У одного была травмирована лапа, он умер от сепсиса 26 февраля. Еще одна самка залезла в пустой собачий вольер и случайно закрыла его, задев дверцу, которая открывается только внутрь. Ее отловили и перевезли в краевой центр реабилитации диких животных «Утес», где она пробудет минимум до мая. Третий зверь — 5-летний самец с оторванным (вероятно, в капкане) «пальцем» на передней лапе — после операции восстанавливается в центре «Утес».

    По данным тигриной переписи 2015 года, на Дальнем Востоке обитает 523–540 амурских тигров. Хищник в природе живет около 15 лет, в неволе доживает до 20.

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