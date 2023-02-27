Охотнику, на которого напал тигр, в Хабаровске ампутировали руку

Молодой охотник, которого ранил амурский тигр, по-прежнему находится в реанимации в Хабаровске, но его состояние стабилизировалось, врачи отмечают положительную динамику. Об этом 27 февраля сообщает РИА Новости со ссылкой на региональный Минздрав.
«Пострадавшему проведена ампутация левой руки, подтвердилась инородная инфекция в организме. На фоне проводимого лечения состояние пострадавшего стабилизировалось», — рассказал собеседник.
Инцидент произошел 12 февраля в Нанайском районе Хабаровского края. Охотники (их было трое) говорят, что зверь пробрался в зимовье через окно и напал на 19-летнего юношу, представителя коренных малочисленных народов. Тигра тут же застрелили. Пострадавший с рваными ранами и большой кровопотерей провел двое суток в тайге и после этого попал в реанимацию Троицкой ЦРБ. Оттуда его доставили в ККБ
Летом 2021 года в том же Нанайском районе тигр напал на рабочего. Человек погиб, животное застрелили.