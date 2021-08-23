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Амурского тигра, убившего человека в Хабаровском крае, пришлось застрелить

В Хабаровском крае застрелили тигра, напавшего в лесу на рабочего

Тигра, который напал на рабочего в Нанайском районе Хабаровского края, нашли и застрелили. Об этом сообщили 23 августа в центре «Амурский тигр».

Как говорится в сообщении на сайте центра, после того как стало известно о нападении хищника на человека, на место происшествия прибыли сотрудники регионального министерства природных ресурсов, МВД и центра «Амурский тигр». Они по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего, которого он успел утащить в лес. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение.

Полные обстоятельства произошедшего будет устанавливать следствие. «Безотносительно к результатам расследования, мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — отметили в центре «Амурский тигр».

Тело редкого хищника передано на экспертизу.

По поводу погибшего мужчины уточняется, что это житель села Маяк, работавший лесозаготовителем в лесу около села Арсеньево. Он отошел от вагончика в кусты, где и произошла его встреча с тигром.

Ранее «Фонтанка» писала, что нападение тигра на рабочего в Хабаровском крае произошло в ночь на 23 августа.

Амурский тигр – один из самых редких хищников планеты, занесён в Международную Красную книгу. По данным экспертов, на осень 2020 года общая численность этих хищников в России составляет около 600 особей.

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Комментарии (13)

Summery
Очень жаль тигра (( .
Brevnault
Лесозаготовитель отошел от вагончика в кусты, чтобы ... заготовить немного леса. Не успел даже расстегнуть брюки, как был схвачен и растерзан "амурским потрошителем".
А все потому, что вагончики не оборудованы "элементарными бытовыми удобствами". И люди вынуждены отправляться в тайгу, кишащую тиграми и прочими хищниками с красными книжками. Ну или терпеть до конца вахты.
260943181
Нашёлся один, кто встал на защиту тайги от вырубки.
Застрелили...
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