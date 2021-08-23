Амурского тигра, убившего человека в Хабаровском крае, пришлось застрелить

Тигра, который напал на рабочего в Нанайском районе Хабаровского края, нашли и застрелили. Об этом сообщили 23 августа в центре «Амурский тигр».
Как говорится в сообщении на сайте центра, после того как стало известно о нападении хищника на человека, на место происшествия прибыли сотрудники регионального министерства природных ресурсов, МВД и центра «Амурский тигр». Они по следам вышли на тигра и застали его рядом с телом погибшего, которого он успел утащить в лес. Инспекторам пришлось открыть огонь на поражение.
Полные обстоятельства произошедшего будет устанавливать следствие. «Безотносительно к результатам расследования, мы выражаем соболезнования родным и близким погибшего», — отметили в центре «Амурский тигр».
Тело редкого хищника передано на экспертизу.
По поводу погибшего мужчины уточняется, что это житель села Маяк, работавший лесозаготовителем в лесу около села Арсеньево. Он отошел от вагончика в кусты, где и произошла его встреча с тигром.
Ранее «Фонтанка» писала, что нападение тигра на рабочего в Хабаровском крае произошло в ночь на 23 августа.