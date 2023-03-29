Агапитова рассказала, как 52-летний петербуржец мобилизовался, чтобы быть с сыном в одной части

В Петербурге 52-летний мужчина пошел в добровольцы, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном. Об этом случае
Региональный аппарат уполномоченного по правам человека сотрудничает с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченными других регионов, так как петербуржцы в том числе зачислялись в списки личного состава воинских частей, дислоцированных в других регионах.
«В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части», — сообщила Агапитова.
Также она привела пример из практики, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены.
Всего за прошлый год в аппарат уполномоченного поступили 656 обращений по вопросам мобилизации.