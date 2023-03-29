Агапитова рассказала, как 52-летний петербуржец мобилизовался, чтобы быть с сыном в одной части

В Петербурге 52-летний мужчина пошел в добровольцы, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном. Об этом случае 29 марта рассказала в ходе ежегодного доклада в ЗакСе региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.



Региональный аппарат уполномоченного по правам человека сотрудничает с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченными других регионов, так как петербуржцы в том числе зачислялись в списки личного состава воинских частей, дислоцированных в других регионах.

