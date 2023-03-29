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    Мобилизация

    Агапитова рассказала, как 52-летний петербуржец мобилизовался, чтобы быть с сыном в одной части

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    В Петербурге 52-летний мужчина пошел в добровольцы, чтобы служить вместе со своим мобилизованным сыном. Об этом случае 29 марта рассказала в ходе ежегодного доклада в ЗакСе региональный уполномоченный по правам человека Светлана Агапитова.

    Региональный аппарат уполномоченного по правам человека сотрудничает с федеральным омбудсменом Татьяной Москальковой и уполномоченными других регионов, так как петербуржцы в том числе зачислялись в списки личного состава воинских частей, дислоцированных в других регионах.

    «В одном из регионов нам рассказали о поступке 52-летнего отца из Петербурга. Он записался в добровольцы, чтобы быть со своим мобилизованным 30-летним сыном. Так они сейчас служат в одной части», — сообщила Агапитова.

    Также она привела пример из практики, когда мобилизованный многодетный отец отказался возвращаться из воинской части, несмотря на удовлетворенное ходатайство его жены.

    Всего за прошлый год в аппарат уполномоченного поступили 656 обращений по вопросам мобилизации.

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    МобилизацияОмбудсменЗаконодательное собрание Петербурга
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