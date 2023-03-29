В Джанкойском районе возобновили движение поездов после ДТП с легковушкой

В Джанкойском районе Крыма возобновили движение поездов после столкновения пассажирского состава с легковым автомобилем. Об этом 29 марта сообщает ТАСС. В связи с инцидентом в пути задержались поезда Севастополь – Петербург и Симферополь – Москва.



28 марта около 20:30 на перегоне Урожайная – Отрадная под поезд Севастополь – Петербург попала «Шкода». Водитель выехал на переезд, проигнорировав запрещающий сигнал светофора. В результате ДТП погибли четыре человека, находившихся в машине – водитель и женщина с двумя детьми.



По факту случившегося возбуждено уголовное дело по статье о нарушении ПДД, повлёкшем по неосторожности смерть двух и более лиц.

