Погода в Петербурге вынудила дорожные службы вернуться к зимней уборке

Вернувшаяся в Петербург зима оторвала городские дорожные службы от намывания улиц и заставила снова обрабатывать их от гололеда. А вывозить снег и не переставали — растаять он успел не везде.
На минувшей неделе Северную столицу согрела весна, и дорожники начали чистить улицы от скопившихся за зиму пыли и грязи, где «позволял микроклимат» — уже мыли тротуары и проезжую часть, отмечает 27 марта пресс-служба комитета по благоустройству. Однако утром понедельника температура снова опустилась ниже нуля, мойку улиц пришлось приостановить и, наоборот, обрабатывать дороги противогололедными материалами.
Продолжают также вывозить снег, за неделю на утилизацию отправили почти 30 тысяч кубометров. «Это только кажется, что весь снег уже растаял, — на самом деле в некоторых районах его было столько, что до сих пор идёт вывоз остатков», — отмечают в комитете.
Сегодня петербургские улицы от мусора и снега чистят 661 машина и 1137 дворников. Еще 234 единицы техники и 860 специалистов приводят в порядок территории зеленых насаждений. С 21 марта сады, парки и скверы Петербурга — в общей сложности 104 объекта — закрыты на весеннюю просушку для восстановления газонов и дорожек после обильного таяния снега, которого за зиму выпало 164 сантиметра. Сильно переувлажненной почве нужно около месяца, чтобы прийти в нормальное состояние.
На этой неделе Петербургу обещают очень неустойчивую погоду. Ночью будет «минус», днем — слабый «плюс». Ожидаются дождь и снег.