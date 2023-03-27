Погода в Петербурге вынудила дорожные службы вернуться к зимней уборке

Вернувшаяся в Петербург зима оторвала городские дорожные службы от намывания улиц и заставила снова обрабатывать их от гололеда. А вывозить снег и не переставали — растаять он успел не везде.

На минувшей неделе Северную столицу согрела весна, и дорожники начали чистить улицы от скопившихся за зиму пыли и грязи, где «позволял микроклимат» — уже мыли тротуары и проезжую часть, отмечает 27 марта пресс-служба комитета по благоустройству. Однако утром понедельника температура снова опустилась ниже нуля, мойку улиц пришлось приостановить и, наоборот, обрабатывать дороги противогололедными материалами.