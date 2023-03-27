Зима вернулась внезапно

В Петербурге снова снег. Утром 27 марта улицы и крыши оказались белыми. На тротуарах, где много пешеходов, снег быстро тает. При этом Нева уже очищается ото льда.
«За окном -1, по данным городской метеостанции, идет снег, местами сформировался временный снежный покров», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.
В 7 часов утра, по оценке СЗ УГМС, в Петербурге минус 1,2 градуса. В центре города над Невой, а также над Финским заливом заметен туман.
Как выглядят улицы города прямо сейчас, в реальном времени, смотрите в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».