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    Зима вернулась внезапно

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    В Петербурге снова снег. Утром 27 марта улицы и крыши оказались белыми. На тротуарах, где много пешеходов, снег быстро тает. При этом Нева уже очищается ото льда.

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры
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    «За окном -1, по данным городской метеостанции, идет снег, местами сформировался временный снежный покров», — сообщает ведущий специалист центра «ФОБОС» Михаил Леус.

    В 7 часов утра, по оценке СЗ УГМС, в Петербурге минус 1,2 градуса. В центре города над Невой, а также над Финским заливом заметен туман.

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    Как выглядят улицы города прямо сейчас, в реальном времени, смотрите в трансляциях супервидовых веб-камер на специальной вкладке туристического гида «ОтЛичный Петербург».

    Кадр супервидовой веб-камеры
    Кадр супервидовой веб-камеры

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