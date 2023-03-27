«Нас ждет испытание». Главный синоптик Петербурга дал прогноз на неделю

На этой неделе погода в Петербурге будет очень неустойчивой, с отрицательными температурами ночью и слабоположительными днем. Самое неприятное — много осадков в виде снега и дождя. Такой прогноз даёт в своём телеграм-канале 27 марта главный синоптик Петербурга Александр Колесов.

Сегодня температура будет близкой к нулю, вечером снова ожидается снег, поэтому снежный покров даже в городе сохранится.

А во вторник и среду, по словам Колесова, «нас ждет испытание южным циклоном». Этот циклон формируется над Балканами и будет двигаться на север, в нашу сторону. С собой он несёт «осадки в виде снега, переходящие в дождь, потом опять в снег», перепады температуры от слабого минуса до плюс 3-5, а затем опять в минус.

«При подходе циклона и ветерок будет усиливаться до 8-13 м/с. На дорогах не только снежный покров, но и гололедица, при переходе температуры к отрицательным значениям», - рассказывает Колесов.



Он, как и многие горожане, не рад такому повороту.



«В общем, снова плохая погода, похожая на погоду прошедших выходных дней. А похолодание придет на неделю», - резюмирует синоптик.

