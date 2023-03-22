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    Глава Калининграда ушел в отставку ради любимого дела, которым занимался всю жизнь

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    Глава городского округа Калининград Евгений Любивый подал в отставку из-за медицины. Об этом он рассказал 22 марта на заседании городского совета, передает ТАСС.

    «Подаю в отставку по собственному желанию. Я всю жизнь с 14 лет занимался врачебным искусством, медицина не отпускает меня», — сказал.

    Как уточняет местное издание Klops, Любивый захотел дальше заниматься своим любимым делом и приносить пользу людям.

    Депутаты поддержали его решение. Временно исполняющим обязанности главы Калининграда стал Юрий Самохин.

    В октябре 2021 года депутаты городского совета Калининграда выбрали Евгения Любивого главой города. До этого он работал главврачом больницы скорой медицинской помощи в областном центре.

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    КалининградГлава городаМедицина
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