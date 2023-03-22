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    Экс-советника Бастрыкина приговорили к 20 годам колонии без наград и генеральского звания

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    Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему руководителю волгоградского Следственного комитета, советнику Александра Бастрыкина Михаилу Музраеву. Он не признал вину в покушении на главу региона.

    64-летнему Музраеву назначили 20 лет колонии строгого режима и лишили государственных наград и звания генерал-лейтенанта, пишет V1.RU. Обвинение ему предъявили по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями.

    По версии следствия, бывший начальник СК в 2016 году организовал поджог дома, в котором находился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Целью покушения, как считают, была демонстрация влияния в регионе.

    Вместе с Музраевым виновным в совершении теракта группой лиц по предварительному сговору суд признал предпринимателя Виктора Зубкова. Его приговорили к 14 годам. Отбывать наказание ему также предстоит в колонии строгого режима.

    Михаил Музраев работал заместителем прокурора Волгоградской области, позже стал главным следователем региона. В декабре 2018 года он оставил пост руководителя волгоградского СК и в январе 2019-го был назначен советником главы СКР Александра Бастрыкина. В июне его арестовали.

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