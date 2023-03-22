Экс-советника Бастрыкина приговорили к 20 годам колонии без наград и генеральского звания

Южный окружной военный суд вынес приговор бывшему руководителю волгоградского Следственного комитета, советнику Александра Бастрыкина Михаилу Музраеву. Он не признал вину в покушении на главу региона.



64-летнему Музраеву назначили 20 лет колонии строгого режима и лишили государственных наград и звания генерал-лейтенанта, пишет V1.RU. Обвинение ему предъявили по статьям о теракте, незаконном обороте оружия и злоупотреблении должностными полномочиями.



По версии следствия, бывший начальник СК в 2016 году организовал поджог дома, в котором находился губернатор Волгоградской области Андрей Бочаров. Целью покушения, как считают, была демонстрация влияния в регионе.

