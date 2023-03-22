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    Суд отменил штраф директору Музея истории Екатеринбурга за дискредитацию ВС РФ

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    Апелляционную жалобу защиты директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева, оштрафованного за дискредитацию ВС РФ, удовлетворил Свердловский областной суд. Об этом 22 марта сообщает ТАСС.

    «Судья решил постановление судьи Ленинского районного суда Екатеринбурга отменить, производство по делу прекратить, ввиду малозначительности совершенного деяния», — прозвучало в зале суда.

    Адвокат Пушкарева Владислав Идамжапов рассказал ТАСС, что не ожидал такого решения суда.

    Директора Музея истории Екатеринбурга Игоря Пушкарева оштрафовали на 30 тысяч рублей в январе 2023 года. По версии полиции, он в соцсетях опубликовал запись, дискредитирующую ВС РФ.

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