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    Тепло и тонкий лёд не отпугнули: на Финском заливе спасли 13 любителей зимней рыбалки

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    Во второй половине дня 21 марта в районе порта «Бронка» в Финском заливе образовалась трещина в ледовом покрове. Ширина трещины составила десять метров. В этот момент на льду находились 13 человек — никто из них не пострадал, спасатели всех перевезли через промоину и доставили на берег. Об этом сообщает пресс-служба регионального управления МЧС.

    Петербургские спасатели продолжают призывать жителей не выходить на лёд, потому что сейчас, когда приход весны с каждым днём ощущается всё явственнее, прогулки по льду представляют очень большую опасность для жизни. К сожалению, отмечают в МЧС, штрафы, предусмотренные за выход на лёд, многих не пугают.

    Ранее «Фонтанка» в карточках рассказала, как помочь себе или другому в случае происшествия на льду.

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    Финский залив
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