Ситуация: вы провалились под лёд. Рассказываем, как помочь себе и другому

По данным регионального ГУ МЧС, в Петербурге с начала зимнего сезона со льда Финского залива и других водоёмов спасли 116 человек. Сейчас температура воздуха начинает постепенно расти, например, 20 марта термометр показал больше десяти градусов тепла. Это способствует разрушению ледового покрова, поэтому выход на лёд сейчас очень опасен. «Фонтанка» рассказывает, что делать, если всё же провалился под лёд.

На прошлой неделе об опасности выхода на лёд россиянам напомнили в МЧС — ведомство решило сделать это с помощью мемов. Напомним, что с 15 марта выход на лёд петербургских водоёмов запрещён. Нарушителям грозит штраф.



Однако некоторых ни штрафы, ни опасность для жизни не пугают. На видео — прогулка мужчины по Кронверкскому протоку.

