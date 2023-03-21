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    Непедагогичный прием. Из лицея Петербурга уволен учитель, бросивший ребёнка на пол

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    Бросок младшеклассника на пол привёл сотрудников правоохранительных органов в учебное заведение в Красногвардейском районе Петербурга. Шансов застать на рабочем месте распустившего руки учителя у них нет.

    Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации 21 марта, Следственный комитет разбирается в инциденте, который на прошлой неделе произошёл в лицее в Малой Охте. На уроке физкультуры во время построения перед началом упражнения учитель уронил одного из четвероклассников.

    Судя по видео из спортзала, которое во вторник появилось в Сети, падение не было случайным. Мужчина тряхнул школьника за одежду, а потом приложил по шее сзади так, что мальчик вынужден был отработать правильное падение.

    Что спровоцировало учителя, в администрации не уточнили, но в школьный устав его педагогический приём не вписался. К пятнице, 17 марта, мужчина в лицее уже не работал, сообщили в пресс-службе.

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