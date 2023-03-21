Непедагогичный прием. Из лицея Петербурга уволен учитель, бросивший ребёнка на пол

Бросок младшеклассника на пол привёл сотрудников правоохранительных органов в учебное заведение в Красногвардейском районе Петербурга. Шансов застать на рабочем месте распустившего руки учителя у них нет.



Как сообщили «Фонтанке» в районной администрации 21 марта, Следственный комитет разбирается в инциденте, который на прошлой неделе произошёл в лицее в Малой Охте. На уроке физкультуры во время построения перед началом упражнения учитель уронил одного из четвероклассников.

Судя по видео из спортзала, которое во вторник появилось в Сети, падение не было случайным. Мужчина тряхнул школьника за одежду, а потом приложил по шее сзади так, что мальчик вынужден был отработать правильное падение.