Покорившего Фонтанку экстремала на электросамокате оштрафовали на 5000 рублей

Опубликованное накануне видео с экстремальной ездой на электросамокате по обледеневшей Фонтанке привлекло внимание не только пользователей интернета. Компания Whoosh узнала на этих кадрах свой транспорт и оштрафовала наездника за нарушение условий использования сервиса.
Как сообщили «Фонтанке» 21 марта в пресс-службе Whoosh, пользователя нашли благодаря технологиям отслеживания местоположения самоката. Хотя компания открыла в городе новый сезон вчера, 20 марта, и с этого момента петербуржцы совершили несколько тысяч поездок, среди них удалось найти ту самую.
«За нарушение условий оферты сервиса в данной поездке пользователю выписан установленный офертой штраф в размере 5 000 рублей», — сообщили в компании.
Whoosh — пока единственная кикшеринговая компания, открывшая сезон в Петербурге. В «Яндекс GO» ранее сообщали, что будут ориентироваться на погоду. А в Urent «Фонтанке» рассказали, что начнут работу «после подписания соглашения с комитетом по транспорту». Ожидается, что документ скоро подготовят к подписанию.