Они уже здесь. Рассказываем, когда в Петербурге начнется сезон электросамокатов

Кикшеринговые сервисы готовятся к открытию сезона в Петербурге. Первые самокаты стали появляться на тротуарах. Например, транспорт желтого цвета 17 марта заметила у станции метро «Площадь Восстания» читательница «Фонтанки».

Такие самокаты принадлежат сервису Whoosh. В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили, что начали выводить самокаты в город. «Для того чтобы разместить весь флот, потребуется время. Официальное открытие сезона намечено на понедельник, 20 марта» , — сообщили там.

Пока что это единственный кикшеринг, чьи самокаты заметили в городе. «Фонтанка» также направила запросы в Urent и «Яндекс GO ».

