Они уже здесь. Рассказываем, когда в Петербурге начнется сезон электросамокатов

Кикшеринговые сервисы готовятся к открытию сезона в Петербурге. Первые самокаты стали появляться на тротуарах. Например, транспорт желтого цвета 17 марта заметила у станции метро «Площадь Восстания» читательница «Фонтанки».
Такие самокаты принадлежат сервису Whoosh. В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили, что начали выводить самокаты в город. «Для того чтобы разместить весь флот, потребуется время. Официальное открытие сезона намечено на понедельник,
Пока что это единственный кикшеринг, чьи самокаты заметили в городе. «Фонтанка» также направила запросы в Urent и
В «Яндекс GO» отметили, что старт сезона зависит от погоды. «Как только погодные условия в
Ранее петербургский комитет по транспорту договорился с сервисами аренды электросамокатов о заключении соглашения, регулирующего их работу в городе в 2023 году. Скоро его должны подписать.
В этом сезоне впервые будут действовать ПДД для электросамокатов, вступившие в силу с 1 марта. В связи с этим участникам рынка и городским властям еще будет что обсудить дополнительно.