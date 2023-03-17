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    Они уже здесь. Рассказываем, когда в Петербурге начнется сезон электросамокатов

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    Кикшеринговые сервисы готовятся к открытию сезона в Петербурге. Первые самокаты стали появляться на тротуарах. Например, транспорт желтого цвета 17 марта заметила у станции метро «Площадь Восстания» читательница «Фонтанки».

    Фото: читатель «Фонтанки» Марина
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    Такие самокаты принадлежат сервису Whoosh. В пресс-службе компании «Фонтанке» подтвердили, что начали выводить самокаты в город. «Для того чтобы разместить весь флот, потребуется время. Официальное открытие сезона намечено на понедельник, 20 марта», — сообщили там.

    Пока что это единственный кикшеринг, чьи самокаты заметили в городе. «Фонтанка» также направила запросы в Urent и «Яндекс GO».

    В «Яндекс GO» отметили, что старт сезона зависит от погоды. «Как только погодные условия в Санкт-Петербурге будут благоприятными для комфортных поездок, самокаты вновь будут доступны для аренды», — сообщили «Фонтанке» там.

    Ранее петербургский комитет по транспорту договорился с сервисами аренды электросамокатов о заключении соглашения, регулирующего их работу в городе в 2023 году. Скоро его должны подписать.

    В этом сезоне впервые будут действовать ПДД для электросамокатов, вступившие в силу с 1 марта. В связи с этим участникам рынка и городским властям еще будет что обсудить дополнительно.

    Фото: читатель «Фонтанки» Марина

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    Электросамокаты в ПетербургеЭлектросамокатыКикшеринг
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