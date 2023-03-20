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    Экстремал покорил Фонтанку, скользя по льду на электросамокате

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    В Петербурге экстремал прокатился по льду Фонтанки на электросамокате. Видео с «ледовым гонщиком» опубликовал 20 марта паблик «ДТП и ЧП Санкт-Петербург».

    Мужчина ехал по льду Фонтанки, скользил и спотыкался, но снова забирался на самокат, продолжая покорять реку. Человек, снимавший ролик, веселым голосом оберегал самокатчика: «Туда не надо, не надо туда». Судя по погоде на видео, реку покорили несколько дней назад.

    Первые кикшеринговые электросамокаты заметили на улицах города 17 марта, но официальное открытие сезона намечено только на этот понедельник, 20 марта. Напомним, что в Петербурге действует запрет выхода на лед.

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