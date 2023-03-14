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    В Петербурге начнут штрафовать любителей выйти на лед

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    4 комментария

    ГУ МЧС по Петербургу предупредило жителей города о том, что в среду вступает в силу запрет выхода на лед водоемов. Таким образом, 14 марта — последний день, когда вам ничего не будет, если вас обнаружат вдруг на льду Финского залива или Невы. Максимум — предупреждение от спасателей.

    Постановлением Смольного от 10 ноября прошлого года определены даты, когда на лед выходить нельзя. Это промежутки с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля. Нарушителей закона ждет административный штраф от тысячи до пяти тысяч рублей. Рейды инспекторов, поисково-спасательной службы и полиции на транспорте будут усилены в эти дни.

    «Помните, установленное время запретов и ограничений продиктовано самой жизнью: ведь, как показывает практика, штрафы, каких бы они ни были размеров, никого не пугают, поэтому нередко бывает так, что за свою беспечность люди расплачиваются наивысшей ценой — собственной жизнью», — напомнили в ГУ МЧС по Петербургу.

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    Комментарии 4

    Гость14 Мар 2023 в 12:43
    Ух ты , ну наконец то .
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