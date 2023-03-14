В Петербурге начнут штрафовать любителей выйти на лед

ГУ МЧС по Петербургу предупредило жителей города о том, что в среду вступает в силу запрет выхода на лед водоемов. Таким образом, 14 марта — последний день, когда вам ничего не будет, если вас обнаружат вдруг на льду Финского залива или Невы. Максимум — предупреждение от спасателей.



Постановлением Смольного от 10 ноября прошлого года определены даты, когда на лед выходить нельзя. Это промежутки с 15 ноября по 15 января и с 15 марта по 15 апреля. Нарушителей закона ждет административный штраф от тысячи до пяти тысяч рублей. Рейды инспекторов, поисково-спасательной службы и полиции на транспорте будут усилены в эти дни.

