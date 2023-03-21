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    В Москве у сотрудников «Мемориала»* проходят обыски

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    7 комментариев

    Cледователи проводят обыски у сотрудников общества «Мемориал»* (признано иноагентом. — Прим. ред.). Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    Следственные действия проходят у председателя правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества Яна Рачинского. Обыски, вероятнее всего, связаны с делом о реабилитации нацизма, уточняет агентство со ссылкой на правоохранительные органы.

    В начале марта СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье 354.1 о реабилитации нацизма.

    По словам источника ТАСС, основанием для возбуждения послужили подозрения, что организация вносила в списки репрессированных лиц тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами.

    *Признано в РФ иноагентом, ликвидировано судом.

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    Комментарии 7

    Гость21 Мар 2023 в 09:43
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