В Москве у сотрудников «Мемориала»* проходят обыски

Cледователи проводят обыски у сотрудников общества «Мемориал»* (признано иноагентом. — Прим. ред.). Об этом 21 марта сообщает ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

Следственные действия проходят у председателя правозащитного центра Олега Орлова, зампредседателя центра Никиты Петрова и у председателя правления общества Яна Рачинского. Обыски, вероятнее всего, связаны с делом о реабилитации нацизма, уточняет агентство со ссылкой на правоохранительные органы.

В начале марта СК возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал» по статье 354.1 о реабилитации нацизма.