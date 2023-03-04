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    В отношении сотрудников «Мемориала»* возбуждено дело о реабилитации нацизма

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    Российский Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении сотрудников общества «Мемориал»* (признан иноагентом) по статье 354.1 о реабилитации нацизма, сообщает 4 марта ТАСС со ссылкой на правоохранительные органы.

    По словам источника, основанием для возбуждения послужили подозрения, что организация вносила в списки репрессированных лиц тех людей, которые в годы Великой Отечественной войны сотрудничали с фашистскими оккупантами. Дело возбуждено в отношении неустановленных сотрудников общества, расследует его тверской отдел столичного ГСУ.

    * признано в РФ иноагентом, ликвидировано судом.

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