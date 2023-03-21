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    «Его трясло, объяснить ничего не мог». Грузовик в Екатеринбурге сорвал пешеходный мост

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    В Екатеринбурге большегруз обрушил пешеходный мост на ЕКАД — тот же, который два года назад снёс другой дальнобойщик.

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    ЧП произошло ночью 21 марта на 42-м километре ЕКАД, на развязке на Ганину Яму, сообщает E1.RU со ссылкой на областную ГИБДД. По предварительной версии, водитель грузовика Scania допустил «непроизвольное поднятие кузова» и так и ехал с поднятым кузовом, пока не врезался в надземную пешеходную конструкцию. Пострадал сам водитель. Мост сошёл с опор и упал на проезжую часть. К счастью, в это время там не было пешеходов.

    «Это было самопроизвольное поднятие кузова. Водитель не знал, что он находится в поднятом состоянии. Видимо, заклинило клапан. И к моменту, когда он проезжал мост, кузов был поднят уже на полную», — рассказывает очевидец изданию.

    Он помогал пострадавшему водителю выбраться из кабины и говорит, что того трясло, он не понимал, что произошло.

    «Водителя подкинуло, удар был хороший. <...> Я ему помог выбраться из кабины и на каталку медиков перелезть. Ему поставили капельницу и увезли на скорой», — говорит очевидец.

    На некоторое время движение на данном участке трассы закрывали, утром его открыли.

    Тот же самый мост в апреле 2021 года снёс дальнобойщик из Татарстана. Он тогда скрылся с места происшествия, за ним организовали погоню и в итоге задержали. Как выяснилось, он перевозил груз с многочисленными нарушениями.

    В сентябре 2020 года самосвал с поднятым кузовом снес мост неподалёку, на Челябинском тракте. В тот раз водитель погиб.

    Фото: Серафима Корюкова / Е1.RU
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    Фото: Серафима Корюкова / Е1.RU

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