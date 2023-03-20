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    Петербургский блогер-сыроед не признает вину в истязании младенца

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    Арестованный по обвинению в истязании новорожденного блогер-сыроед не признает вину. Об этом пишет РИА Новости 20 марта.

    Агентство со ссылкой на источник отмечает, что блогер лишал младенца пищи, чтобы приучить его к сыроедению. По версии следствия, после рождения ребенка мужчина не менее трех раз забирал мальчика у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта малышу стало плохо, родители решили самостоятельно отвезти его в больницу, но мальчик скончался по дороге в лечебное учреждение.

    Матери погибшего ребёнка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Она помещена под домашний арест.

    «Фонтанка» подробно рассказывала о блогере-сыроеде из Петербурга. Это коренной ленинградец, который прошел путь от рейвера до радикального сыроеда. Своих клиентов он убеждал, что жить можно только на фруктах и овощах. На сыроедение он перевел бабушку, которая умерла в 2021 году в почтенном возрасте, и собаку породы китайская хохлатая.

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