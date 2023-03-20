Петербургский блогер-сыроед не признает вину в истязании младенца

Арестованный по обвинению в истязании новорожденного блогер-сыроед не признает вину. Об этом пишет РИА Новости 20 марта.



Агентство со ссылкой на источник отмечает, что блогер лишал младенца пищи, чтобы приучить его к сыроедению. По версии следствия, после рождения ребенка мужчина не менее трех раз забирал мальчика у матери и на сутки лишал его возможности принимать пищу. 8 марта малышу стало плохо, родители решили самостоятельно отвезти его в больницу, но мальчик скончался по дороге в лечебное учреждение.

Матери погибшего ребёнка предъявлено обвинение в причинении смерти по неосторожности. Она помещена под домашний арест.