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    Kyodo: Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать структуру для борьбы с Россией и Китаем

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    Канадские власти хотят создать четырехстороннюю структуру с США, Южной Кореей и Японией для противодействия России и Китаю. Об этом 20 марта сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

    По данным издания, такие предложения премьер-министру Японии Фумио Кисиде передали, когда он посетил Оттаву в январе этого года. По мнению канадской стороны, такая организация поможет укрепить связи между странами, «принадлежащими к либерально-демократическому лагерю» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

    В публикации говорится, что США поддержали идею, но власти Японии ответили, что для реализации концепции потребуется время.

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