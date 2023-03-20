Kyodo: Канада предложила США, Южной Корее и Японии создать структуру для борьбы с Россией и Китаем

Канадские власти хотят создать четырехстороннюю структуру с США, Южной Кореей и Японией для противодействия России и Китаю. Об этом 20 марта сообщило японское агентство Kyodo со ссылкой на источники.

По данным издания, такие предложения премьер-министру Японии Фумио Кисиде передали, когда он посетил Оттаву в январе этого года. По мнению канадской стороны, такая организация поможет укрепить связи между странами, «принадлежащими к либерально-демократическому лагерю» в Азиатско-Тихоокеанском регионе.

В публикации говорится, что США поддержали идею, но власти Японии ответили, что для реализации концепции потребуется время.