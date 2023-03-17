Лекции про Екатерину II и детский флешмоб. Как Петербург празднует годовщину Крыма

Фото: Михаил Огнев/«Фонтанка.ру»/архив Поделиться Поделиться





Спустя 9 лет в Петербурге отмечают годовщину вхождения Крыма в состав России уже менее помпезно, но всё так же по-государственному.

18 марта 2014 года несколько десятков тысяч петербуржцев в едином порыве решили поддержать крымский референдум. Митинг, формальным организатором которого стала партия «Родина», прошёл на Большой Конюшенной площади, которую ради этого перекрыли. Участников привозили на автобусах, организованных муниципалитетами. Со сцены выступали вице-губернатор и депутаты Законодательного собрания. До этого такие масштабные митинги организовывали разве что по случаю выборов Владимира Путина.

В Смольном тогда заявили, что насчитали 35 тысяч участников на этом мероприятии. Спустя год митинг проходил там же, власти насчитали уже 30 тысяч человек. «Фонтанка», правда, насчитала тогда в лучшем случае 5 тысяч. Многие уходили ещё до завершения праздничного концерта. Спустя год, в 2016-м, накал страстей спал — очередной митинг организовывали уже активисты НОД, и хоть на нём и присутствовали и губернатор, и спикер ЗакСа, по данным организаторов, всего акцию посетило около 1 000 человек, в том числе студенты.

К 2017-му митинги были уже не столь масштабными — у ТЮЗа митинговали, например, всего несколько десятков человек. В 2018-м акция вновь стала чуть более многочисленной по другой причине — одновременно проходили президентские выборы. Впрочем, на стрелке Васильевского острова всё равно собралось порядка тысячи человек. А потом началась пандемия. Вновь отмечать годовщину крымского референдума стали в 2022 году — уже с новым смыслом и новыми буквами. В спортивном комплексе «Юбилейный» прошёл митинг-концерт «Zа Россию!». А перед самим комплексом растянули гигантский триколор. Спустя год присоединение Крыма несколько поблекло перед другой датой — 24 февраля. Годовщину начала специальной военной операции отметили с участием бюджетников в Петербурге концертом на Петропавловке, в Москве прошел многотысячный митинг-концерт с участием Владимира Путина.

«Фонтанка» присмотрелась к мероприятиям в честь крымской весны, которые пройдут в разных районах Петербурга в этом году. Основным называют флешмоб подростково-молодежного клуба «Дзержинец». Это подведомственное предприятие комитета по молодежной политике. На стрелке Васильевского острова они проведут флешмоб, флаговое шоу и концерт творческих коллективов. В конце мероприятия обещают телемост: на связь с Петербургом выйдет молодежь Севастополя.

В Петропавловке в это время будут проводить выставку «Крым — Россия. Прошлое и настоящее». Гражданско-патриотическую акцию «Россия — наш дом» проведут на территории Военно-патриотического парка культуры и отдыха «Патриот». В Приморском районе творческие коллективы выступят на территории парка «Озеро Долгое». Там же обещают фотовыставку и еще один флешмоб с триколором. В библиотеке Гоголя на Среднеохтинском будут показывать фильм «Алые паруса».

А в Петродворцовом районе обещают читать жителям лекции «Об истоках воссоединения Крыма с Россией» и о роли Потёмкина в присоединении Крыма во времена Екатерины II. Там же еще запланировали товарищеский матч по футболу в честь знаменательного события. В Выборгском районе тоже отметят по-спортивному — там будут сдавать нормативы ГТО. В Московском районе обещают встречи в молодежных клубах, лекции и квизы. А в Центральном начали отмечать еще вчера — в Театре эстрады им. А. Райкина состоялся праздничный концерт для работников ЖКХ, еще несколько концертов планируют для старшего поколения, а для младшего — классные часы, турниры по настольному теннису и по футболу.

Заранее решили отметить и во Фрунзенском районе. Там флешмоб 17 марта провели у здания районной администрации. Сотрудники администрации и муниципалитетов выстроились в форме сердца с российским флагом в руках и файерами. В стройные ряды встали глава района Константин Серов и депутат Антон Соловьёв с воздушными шариками в руках. Ролик опубликовали на телеграм-каналах администрации, наложив на видео песню о «нашей крымской победе» со словами: «Крым — Россия навсегда для детей, отцов и дедов». Вступлением к видео стала речь Владимира Путина с митинга в 2014 году — о тяжелом и изнурительном плавании Крыма.

Ксения Клочкова, «Фонтанка.ру»