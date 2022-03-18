«Говорить можно, но в своем кругу». Как «Фонтанка» поволонтерила на празднике в честь Крыма

автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







На акцию с разворотом флага у СК «Юбилейный» всех сочувствующих попросили прийти за час до начала. В 12:00 около комплекса толклись человек двадцать вчерашних школьников. Не знаю, зачем нас позвали так рано: следующий час мы просто стояли и ждали, когда всех уже позовут.

Трое студентов РАНХиГС рассказали, что за участие в акции они получат баллы, которые при удачном стечении обстоятельств можно обменять на хорошие оценки. Мое внимание привлекают ребята в спортивных костюмах. Они курят возле остановки и рассуждают о том, как тут «*****» (зря теряют время). Оказывается, все они состоят в МГЕР.



— Я за Россию, а вы? — прищуривается один из парней.

— Ну конечно! — отвечаю с энтузиазмом и потихоньку отодвигаюсь.

Кажется, тут есть идейные ребята. Бывшие одноклассники, молодой человек и девушка, говорят мне, что участвуют в волонтерско-патриотических мероприятиях постоянно. Раньше они таким образом пропускали школу, а теперь ходят «просто так». Перед акцией обсуждают присоединение Крыма.

— Нет, я рад, что крымчанам стало лучше, но жаль, что за наш счет.

— Почему ты так говоришь вообще? Это наши соотечественники!

— Ну да, наверное, ты права.



автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» автор фото Сергей Николаев / «Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Ближе к началу акции у СК собирается несколько сотен человек. Большая часть из них не имеет никаких опознавательных знаков. Среди всех выделяется мерч «Юнармии», «Дзержинца» и «Волонтеров победы». Тут же виднеются флаги «Единой России», КПРФ и ЛДПР.

На входе полиция досматривает у всех вещи. Из моей сумки полицейский бесцеремонно вытаскивает газету и проверяет, что это такое я пытаюсь пронести. Судя по тому, что газету силовик все-таки вернул, спецвыпуск «Комсомольской правды» про поддержку российской армии и фейки «империи лжи» его устроил.



Участники выстраиваются вокруг флага и пытаются сделать волну. Женщина в шубе по соседству жалуется, что сломала ноготь.

— А вы из какого-то бюджетного учреждения, да?

— Ага. Из «Дзержинца», все наши в красном.

Играет гимн России, стоящие рядом участники акции начинают петь, но спотыкаются на втором куплете. В спину летит: «Пойте давайте!» Я затягиваю про хранимую богом родную землю, соседи подхватывают.



Фонтанка SPB Online / telegram

Бодрее всего выглядят мужчины с символикой ЛДПР. Флаг начинают сворачивать, они радостно кричат: «Слава России! Слава ЛДПР!» Лозунг про партию никто не подхватывает, но либерал-демократы расстроенными не выглядят.

Пока мы ждем, так сказать, релокации в сам «Юбилейный», где нужно будет раздавать гостям георгиевские ленточки, мои новые приятели обсуждают митинги и закрытие независимых СМИ.

— Антивоенные митинги у нас разрешены, просто прикол в том, что ты должен заявить всех участников по именам. Я за то, чтобы согласовывать [акции]: на Гостинке во время митинга ни за что пострадали дети. Еще во время митингов сколько остановок разрушено, а за это государство платит.



— В Питере, что ли? — я включаюсь в беседу и параллельно безуспешно пытаюсь нагуглить что-то про пострадавших детей и уничтоженные остановки. Поисковик выдает только информацию про задержание женщины с грудным ребенком.

— Да, берут и фигачат!

Маша рассуждает про пользу поименного согласования участников акции и внезапно заканчивает тем, что «это и есть свобода слова и мысли».

— Да, думать можно, говорить нельзя.

— Нет, говорить можно, но только в своем кругу. Нельзя скандировать это на всеобщее обозрение. Кому-то, может, неприятно это слышать. <...> Например, сейчас закрыли СМИ некоторые, многие интерпретируют это по-своему, но прикол в том, что во всех странах закрывают информационное пространство, чтобы не нервировать людей с очень шаткой психикой. Иначе начнутся беспорядки и беспокойства.

Нашу группу уводят в «Юбилейный», где всем выдают георгиевские ленточки. Объясняют, что предлагать их надо всем, но «насильно не всучивать». Я попробую отпроситься у организатора в туалет. «Сейчас нельзя», — строго отвечает девушка и объясняет, где мне нужно стоять.



автор фото Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







В основном на концерт ожидаемо приходят пенсионеры. Ленточки они берут охотно, часть бабушек просит дать им еще несколько штук, для внуков. Одна дама недовольно требует значок с буквой Z, который «есть у всех».



автор фото Алина Ампелонская/«Фонтанка.ру» Поделиться Поделиться







Вскоре я все-таки ускользаю в уборную. У раковины кто-то забыл флажок с надписью «Своих не бросаем». Концерт «Za Россию» начнется через двадцать минут.



Алина Ампелонская, «Фонтанка.ру»

