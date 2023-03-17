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    Росавиация: Турецкие аэропорты продолжат наземное обслуживание российских самолётов

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    Рейсы российских авиакомпаний, запланированные на летний сезон, в Турции будут планово обеспечивать наземным обслуживанием. Об этом 17 марта сообщает Росавиация в телеграм-канале.

    Вопросы воздушных перевозок между Россией и Турцией обсудили замглавы Росавиации Владимир Потешкин и глава турецкого ведомства гражданской авиации Кемаль Юксек. Стороны отметили, что вопрос выполнения полётов российских и турецких компаний находится под постоянным контролем авиационных властей двух стран.

    В Росавиации добавили, что в рамках зимнего расписания полётов российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию по тридцати маршрутам, а турецкие перевозчики летают в Россию по пятнадцати.

    Напомним, ранее сообщалось о том, что турецкие аэропорты начали отказывать российским самолётам в заправке, а в издании AirportHaber появилась информация о решении Анкары запретить техническое обслуживание лайнеров, произведённых в США и используемых российскими и белорусскими перевозчиками. Позже в Министерстве транспорта России опровергли сообщения о проблемах с наземным обслуживанием российских воздушных судов в Турции.

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