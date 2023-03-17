Росавиация: Турецкие аэропорты продолжат наземное обслуживание российских самолётов

Рейсы российских авиакомпаний, запланированные на летний сезон, в Турции будут планово обеспечивать наземным обслуживанием. Об этом 17 марта сообщает Росавиация в телеграм-канале.



Вопросы воздушных перевозок между Россией и Турцией обсудили замглавы Росавиации Владимир Потешкин и глава турецкого ведомства гражданской авиации Кемаль Юксек. Стороны отметили, что вопрос выполнения полётов российских и турецких компаний находится под постоянным контролем авиационных властей двух стран.

В Росавиации добавили, что в рамках зимнего расписания полётов российские авиакомпании выполняют рейсы в Турцию по тридцати маршрутам, а турецкие перевозчики летают в Россию по пятнадцати.