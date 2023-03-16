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    «Ъ» рассказал об отказах в заправке нескольких самолетов российских авиакомпаний в Турции

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    Появились признаки того, что аэропорты в Турции начали отказывать в заправке самолетам российских авиакомпаний, которые внесены в санкционный список США. Как пишут турецкие СМИ, страна внесла в собственный черный список 44 самолета. Однако, как выяснил 16 марта «Коммерсантъ», подтверждены только два случая отказа в заправке, причем все самолеты вернулись в Россию.

    Источники «Ъ» считают, что проблема еще не носит массовый характер и «в любом случае решится», учитывая важность российского турпотока для Турции. Возможно, будет создана альтернативная турецкая обслуживающая структура, которая будет работать с риском санкций, либо возможны полеты с промежуточной посадкой для дозаправки на юге РФ.

    Как пишет профильное турецкое издание AirportHaber, в Турции власти приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Источники «Коммерсанта» в авиакомпаниях России подтвердили существование проблемы и заверили, что уже работают над ее решением.

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