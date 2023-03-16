«Ъ» рассказал об отказах в заправке нескольких самолетов российских авиакомпаний в Турции

Появились признаки того, что аэропорты в Турции начали отказывать в заправке самолетам российских авиакомпаний, которые внесены в санкционный список США. Как пишут турецкие СМИ, страна внесла в собственный черный список 44 самолета. Однако, как выяснил 16 марта «Коммерсантъ», подтверждены только два случая отказа в заправке, причем все самолеты вернулись в Россию.



Источники «Ъ» считают, что проблема еще не носит массовый характер и «в любом случае решится», учитывая важность российского турпотока для Турции. Возможно, будет создана альтернативная турецкая обслуживающая структура, которая будет работать с риском санкций, либо возможны полеты с промежуточной посадкой для дозаправки на юге РФ.

