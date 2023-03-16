СМИ: Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии

В Турции власти приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Об этом 16 марта сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.



Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники газеты «Ъ» в двух авиакомпаниях. «Работаем над решением проблемы», — отметил один из собеседников.



Как пишет Turizmguncel, по информации из отраслевых источников, российские самолеты, вылетев из Турции без топлива, приземляются в Сочи, дозаправляются и продолжают свой путь.

