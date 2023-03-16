СМИ: Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии

В Турции власти приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Об этом 16 марта сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.
Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники газеты «Ъ» в двух авиакомпаниях. «Работаем над решением проблемы», — отметил один из собеседников.
Как пишет Turizmguncel, по информации из отраслевых источников, российские самолеты, вылетев из Турции без топлива, приземляются в Сочи, дозаправляются и продолжают свой путь.
В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, как передает ТАСС, что авиакомпания выполняет рейсы в Турцию в штатном режиме.
Сейчас (21:58 мск) к Петербургу подлетает рейс «Аэрофлота» из Турции. Судя по сервису Flightradar24, он был выполнен без дополнительного приземления в Сочи.