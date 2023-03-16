    Сейчас

    -1˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    -1˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -3

    1 м/с, зап

    766мм

    78%

    Подробнее

    Пробки

    1/10

    usd76.41eur81.14

    СМИ: Турция перестала заправлять и обслуживать американские самолеты из РФ и Белоруссии

    5547
    31 комментарий

    В Турции власти приняли решение запретить заправку и техническое обслуживание самолетов американского производства из России и Белоруссии. Об этом 16 марта сообщило турецкое профильное издание AirportHaber.

    Отказ в заправке бортов в Стамбуле подтвердили источники газеты «Ъ» в двух авиакомпаниях. «Работаем над решением проблемы», — отметил один из собеседников.

    Как пишет Turizmguncel, по информации из отраслевых источников, российские самолеты, вылетев из Турции без топлива, приземляются в Сочи, дозаправляются и продолжают свой путь.

    В пресс-службе «Аэрофлота» заявили, как передает ТАСС, что авиакомпания выполняет рейсы в Турцию в штатном режиме.

    Фото: flightradar24.com
    ПоделитьсяПоделиться

    Сейчас (21:58 мск) к Петербургу подлетает рейс «Аэрофлота» из Турции. Судя по сервису Flightradar24, он был выполнен без дополнительного приземления в Сочи.

    Фото: flightradar24.com

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияСШААвиаперелеты
    ЛАЙК8
    СМЕХ15
    УДИВЛЕНИЕ2
    ГНЕВ4
    ПЕЧАЛЬ4

    Комментарии 31

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    31
    close