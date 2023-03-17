    Сейчас

    +3˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +3˚C

    Ясная погода, без осадков

    Ощущается как -1

    2 м/с, ю-з

    771мм

    41%

    Подробнее

    Пробки

    4/10

    usd76.41eur81.14

    СМИ: Минтранс опроверг проблемы с заправкой российских самолётов в Турции

    1578
    11 комментариев

    В Министерстве транспорта опровергли сообщения о проблемах с наземным обслуживанием и заправкой российских самолётов в аэропортах Турции, пишет 17 марта «Интерфакс». В ведомстве отметили, что с турецкой стороной ведутся консультации по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

    Ранее стала распространяться информация о том, что турецкие аэропорты начали отказывать в заправке самолётов авиакомпаний, внесённых в американские санкционные списки. По данным турецких СМИ, в Анкаре составили и свой список, включив в него 44 воздушных судна. 16 марта было известно о двух случаях отказа в заправке, однако самолёты смогли вернуться в Россию.

    Турецкое издание AirportHaber сообщило о решении турецких властей запретить заправку и техобслуживание самолётов, произведённых в США и используемых Россией и Белоруссией.

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ТурцияРоссияАвиация
    ЛАЙК0
    СМЕХ1
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 11

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    11
    close