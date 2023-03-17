СМИ: Минтранс опроверг проблемы с заправкой российских самолётов в Турции

В Министерстве транспорта опровергли сообщения о проблемах с наземным обслуживанием и заправкой российских самолётов в аэропортах Турции, пишет 17 марта «Интерфакс». В ведомстве отметили, что с турецкой стороной ведутся консультации по отдельным вопросам топливного обеспечения лайнеров.

Ранее стала распространяться информация о том, что турецкие аэропорты начали отказывать в заправке самолётов авиакомпаний, внесённых в американские санкционные списки. По данным турецких СМИ, в Анкаре составили и свой список, включив в него 44 воздушных судна. 16 марта было известно о двух случаях отказа в заправке, однако самолёты смогли вернуться в Россию.