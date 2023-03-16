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    Суд в Москве заочно арестовал медиаменеджера Илью Красильщика по делу о фейках про армию

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    Медиаменеджера, журналиста и бывшего издателя «Медузы»* (признана в РФ СМИ-иноагентом) Илью Красильщика заочно арестовали по делу о фейках про российскую армию. Об этом 16 марта сообщает пресс-служба Басманного райсуда Москвы.

    Арест должен продлиться два месяца с момента экстрадиции Красильщика в Россию или задержания на ее территории. Об избрании такой меры пресечения ходатайствовало следствие. В суде уточняют, что фигуранта обвиняют по п. «д» ч. 2 ст. 207.3 УК РФ. В этом пункте речь идет о преступлении, совершенном «по мотивам политической, идеологической, расовой, национальной или религиозной ненависти или вражды либо по мотивам ненависти или вражды в отношении какой-либо социальной группы».

    В июле МВД объявило Красильщика в розыск. В апреле Следственный комитет возбудил в его отношении дело. Как со ссылкой на источник сообщал «Интерфакс», претензии возникли к посту журналиста в соцсетях.

    *Издание «Медуза» признано в России СМИ-иноагентом.

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