МВД объявило в розыск журналиста Илью Красильщика

МВД России объявило в розыск российского медиаменеджера, журналиста и бывшего издателя «Медузы»* (СМИ-иноагент) Илью Красильщика. Это следует из базы ведомства.



Там сказано, что Красильщик Илья Иосифович, 10 апреля 1987 года рождения, разыскивается по статье УК. При этом не уточняется, какую конкретно статью ему вменяют.



В конце апреля Следственный комитет возбудил уголовное дело в отношении Красильщика по статье о фейках про армию. Как пишет «Интерфакс» со ссылкой на источник, претензии правоохранителей касаются поста журналиста в соцсетях, где он опубликовал «фейковую информацию об использовании российских военных для убийства мирного населения в ходе проведения спецоперации на Украине».

