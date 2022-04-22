Медиаменеджер Илья Красильщик стал подозреваемым по делу о фейках про российскую армию

Медиаменеджер и журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Об этом сообщает 22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственный источник.
В начале апреля Красильщик в своем Instagram*-аккаунте (владеющая этой соцсетью компания Meta* была объявлена экстремистской и запрещена в РФ) выложил пост, в котором написал об убийствах мирных жителей в Буче под Киевом. Также после начала спецоперации на Украине он высказывался в соцсетях против ее проведения.
Сейчас 35-летний Илья Красильщик находится за пределами России.
Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию.
*Компания и принадлежащие ей соцсети признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.