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    Медиаменеджер Илья Красильщик стал подозреваемым по делу о фейках про российскую армию

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    4 комментария

    Медиаменеджер и журналист Илья Красильщик стал фигурантом уголовного дела по ст. 207.3 УК РФ («Публичное распространение заведомо ложной информации об использовании ВС РФ»). Об этом сообщает 22 апреля Telegram-канал «Осторожно, новости» со ссылкой на собственный источник.

    В начале апреля Красильщик в своем Instagram*-аккаунте (владеющая этой соцсетью компания Meta* была объявлена экстремистской и запрещена в РФ) выложил пост, в котором написал об убийствах мирных жителей в Буче под Киевом. Также после начала спецоперации на Украине он высказывался в соцсетях против ее проведения.

    Сейчас 35-летний Илья Красильщик находится за пределами России.

    Ранее «Фонтанка» писала, что в отношении общественного деятеля и оппозиционера Владимира Кара-Мурзы возбудили уголовное дело о фейках про российскую армию.

    *Компания и принадлежащие ей соцсети признаны экстремистскими, их деятельность запрещена в России.

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    Комментарии (4)

    Диванный Эксперт
    Когда начнут наказывать за ознакомление с указанными материалами-вот тогда все эти творческие люди и перестанут излагать мифы и легенды.
    Главный спец по технике консервации
    Не все медиа-менеджеры одинаково полезны.
    СлаваРоссии
    Теперь это герой сша и главарей европарламента. Интересно, сколько этим предателям и врунам платят? Или только обещают? Так дешевле. А потом, как скрипалей - спрятать и концы в воду. Хайли лайкли доказывать ничего не надо.
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