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    Google и Meta* сокращают штаты

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    Компания Meta* в этом году намерена сократить 10 тысяч сотрудников. Об этом 15 марта сообщает Reuters. На фоне этой новости акции компании подскочили на 6%.

    Отмечается, что масштабное сокращение штата проводится в рамках реструктуризации, в ходе которой Meta* планирует отказаться от менее приоритетных проектов. Эта волна сокращений уже вторая по счёту — первая была осенью, когда компания приняла решение уменьшить штат на 13%.

    Сокращает штат и Google. Так, в январе в Google Alphabet заявили о планах отказаться от 12 тысяч рабочих мест по всему миру. 15 марта стало известно о забастовке сотрудников в офисе Google в Цюрихе — они выразили протест в связи с увольнением более двухсот человек.

    * Признана экстремистской и запрещена на территории РФ.

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