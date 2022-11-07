    Сейчас

    +7˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +7˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как 5

    2 м/с, ю-з

    758мм

    86%

    Подробнее

    Пробки

    5/10

    usd62.1eur60.61

    WSJ: Meta* планирует провести наиболее крупное сокращение сотрудников за всю историю компании

    1547
    обсудить

    Компания Meta Platforms* (запрещена в РФ) планирует массовые сокращения сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

    Ожидается, что увольнения коснутся нескольких тысяч сотрудников. Официально об этом якобы должны объявить в среду.

    Представитель Meta отказался комментировать сообщение. Он сослался на заявление Марка Цукерберга о том, что компания «сосредоточит инвестиции на небольшом количестве приоритетных областей». Некоторые команды значительно увеличатся, но большинство других останутся неизменными или будут сокращаться.

    Meta активно нанимала сотрудников во время пандемии коронавируса: в 2020–2021 годах штат увеличился более чем на 27 тысяч человек. В этом году он возрос ещё на 15 тысяч. Согласно данным на сентябрь, всего в компании работало более 87 тысяч сотрудников.

    Издание отмечает, что планируемые увольнения станут первым крупным сокращением персонала за 18-летнюю историю компании.

    Напомним, спустя неделю после покупки социальной сети Twitter Илоном Маском произошли массовые сокращения. Всего было уволено 3700 человек. Тем, кто попал под сокращение, обещали несколько месячных зарплат. Позже стало известно, что некоторые были уволены по ошибке, часть работников попросили вернуться.

    *Признана экстремистской и запрещена в России.

    Больше новостей — в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    ЛАЙК0
    СМЕХ3
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ0
    ПЕЧАЛЬ1

    Комментарии 0

    Пока нет ни одного комментария.

    Добавьте комментарий первым!

    добавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    0
    close