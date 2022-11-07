WSJ: Meta* планирует провести наиболее крупное сокращение сотрудников за всю историю компании

Представитель Meta отказался комментировать сообщение. Он сослался на заявление Марка Цукерберга о том, что компания «сосредоточит инвестиции на небольшом количестве приоритетных областей». Некоторые команды значительно увеличатся, но большинство других останутся неизменными или будут сокращаться.

Ожидается, что увольнения коснутся нескольких тысяч сотрудников. Официально об этом якобы должны объявить в среду.

Компания Meta Platforms* (запрещена в РФ) планирует массовые сокращения сотрудников. Об этом сообщает The Wall Street Journal со ссылкой на информированные источники.

Meta активно нанимала сотрудников во время пандемии коронавируса: в 2020–2021 годах штат увеличился более чем на 27 тысяч человек. В этом году он возрос ещё на 15 тысяч. Согласно данным на сентябрь, всего в компании работало более 87 тысяч сотрудников.



Издание отмечает, что планируемые увольнения станут первым крупным сокращением персонала за 18-летнюю историю компании.



Напомним, спустя неделю после покупки социальной сети Twitter Илоном Маском произошли массовые сокращения. Всего было уволено 3700 человек. Тем, кто попал под сокращение, обещали несколько месячных зарплат. Позже стало известно, что некоторые были уволены по ошибке, часть работников попросили вернуться.

