Сотрудники Twitter начали получать «письма счастья». Маск временно закрыл офисы

Сотрудники Twitter начали получать уведомления об увольнении. Платить тем, кого сократят, будут за два месяца. При этом Маск заявил, что в бизнесе произошло «значительное сокращение» доходов из-за ухода многих рекламодателей. Об этом 4 ноября сообщает Bloomberg.



По данным агентства, система сокращений выстроена таким образом, что сотрудники по всему миру вынуждены проверять два адреса электронной почты. Если письмо приходит на рабочую почту, место за сотрудником остается. Если в личную — он уволен.