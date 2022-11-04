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    Сотрудники Twitter начали получать «письма счастья». Маск временно закрыл офисы

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    Сотрудники Twitter начали получать уведомления об увольнении. Платить тем, кого сократят, будут за два месяца. При этом Маск заявил, что в бизнесе произошло «значительное сокращение» доходов из-за ухода многих рекламодателей. Об этом 4 ноября сообщает Bloomberg.

    По данным агентства, система сокращений выстроена таким образом, что сотрудники по всему миру вынуждены проверять два адреса электронной почты. Если письмо приходит на рабочую почту, место за сотрудником остается. Если в личную — он уволен.

    При этом офисы компании временно закрыты, а доступ к пропускам приостановлен. Сделано это для того, «чтобы обеспечить безопасность каждого сотрудника, а также систем Twitter и данных клиентов».

    Маск купил Twitter в конце октября за 44 миллиарда долларов. Предполагается, что будут уволены 3700 человек.

    Известно, что действий Маска опасаются не только те, кому грозит увольнение, но и рекламодатели. В частности, Volkswagen AG, крупнейший производитель автомобилей в Европе, присоединился к Pfizer Inc. и General Mills Inc. и временно приостановил размещение рекламы в социальной сети.

    Ранее стало известно о том, что Маск принял решение убрать корпоративные «дни отдыха» в Twitter.

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