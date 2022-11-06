Руководство осознало. Twitter просит ряд уволенных после покупки Маском работников вернуться

После сокращения примерно половины сотрудников Twitter просит часть из них вернуться. Об этом 6 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.
Массовые сокращения в Twitter произошли спустя неделю после покупки социальной сети Илоном Маском. Сейчас же выясняется, что некоторые были уволены по ошибке. В частности, людей сократили до того, как руководство осознало, что именно их опыт потребуется для реализации идей нового владельца.
Напомним, что увольнение 3700 человек проходило по электронной почте. Тем, кто попал под сокращение обещали несколько месячных зарплат. Были закрыты офисы компании и приостановлено действие электронных пропусков.
После покупки социальной сети к Маску с открытым письмом обратился представитель ООН.