Руководство осознало. Twitter просит ряд уволенных после покупки Маском работников вернуться

После сокращения примерно половины сотрудников Twitter просит часть из них вернуться. Об этом 6 ноября сообщает Bloomberg со ссылкой на источники в компании.



Массовые сокращения в Twitter произошли спустя неделю после покупки социальной сети Илоном Маском. Сейчас же выясняется, что некоторые были уволены по ошибке. В частности, людей сократили до того, как руководство осознало, что именно их опыт потребуется для реализации идей нового владельца.