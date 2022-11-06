ООН обратилась с открытым письмом к Маску после покупки Twitter

Верховный комиссар ООН по правам человека Фолькер Тюрк направил открытое письмо Илону Маску после покупки социальной сети Twitter. Послание было опубликовано на сайте Организации Объединенных Наций.
В частности, Фолькер призвал Маска вывести на первый план права человека в работе над Twitter. «Как и все компании, Twitter должен понимать вред, связанный с его платформой, и предпринимать шаги для его устранения. Уважение наших общих прав человека должно установить барьеры для использования и развития платформы», — говорится в открытом письме.
Тюрк также сформулировал 6 основных принципов, которые должны быть в центре внимания Twitter с точки зрения прав человека. Речь, в частности, идет о свободе слова, но без ущемления прав других людей. В частности, Маска призвали избегать распространения ненависти и вражды, а также дискриминации.