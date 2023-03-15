«Обычная практика». Песков рассказал, почему россияне получают повестки

Вручение россиянам повесток в военкоматы — это «обычная практика». Никаких обсуждений второй волны мобилизации в Кремле не идет, заявил 15 марта пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.

«Естественно, все данные нужно уточнять, обновлять, и в этих рамках ведется постоянная работа», — сообщил он. Песков также отметил, что на вопросы о второй волне в Кремле отвечали неоднократно, передает ТАСС.

О том, что новую мобилизационную волну в Кремле не обсуждают, Песков говорил и накануне — на фоне сообщений о том, что в России начинают раздавать повестки в военкоматы.