Минфин и МИД предложили Путину приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

Минфин и МИД России предложили президенту Владимиру Путину издать указ, приостанавливающий соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против страны санкции. Об этом 15 марта сообщается на сайте Министерства финансов.



Отмечается, что введение односторонних ограничений, в том числе включение РФ в «черный список Евросоюза», нарушает нормы международного права. «Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер», — заявляют ведомства.

Действие соглашений предлагается приостановить до тех пор, пока нарушенные права России не будут восстановлены. Если президент поддержит предложение, применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений, будет приостановлено с момента издания указа.