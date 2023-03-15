    Сейчас

    +2˚C

    Сейчас в Санкт-Петербурге

    +2˚C

    Пасмурно, дождь

    Ощущается как -2

    4 м/с, зап

    747мм

    91%

    Подробнее

    Пробки

    3/10

    usd75.19eur80.52

    Минфин и МИД предложили Путину приостановить налоговые соглашения с недружественными странами

    2093
    3 комментария

    Минфин и МИД России предложили президенту Владимиру Путину издать указ, приостанавливающий соглашения об избежании двойного налогообложения со странами, которые ввели против страны санкции. Об этом 15 марта сообщается на сайте Министерства финансов.

    Отмечается, что введение односторонних ограничений, в том числе включение РФ в «черный список Евросоюза», нарушает нормы международного права. «Соответственно, у России возникают основания для введения ответных мер», — заявляют ведомства.

    Действие соглашений предлагается приостановить до тех пор, пока нарушенные права России не будут восстановлены. Если президент поддержит предложение, применение пониженных ставок налога у источника (освобождений от уплаты налога) в отношении доходов, на которые распространяется действие соглашений, будет приостановлено с момента издания указа.

    В феврале Евросоюз внес Россию в список юрисдикций, не сотрудничающих с Брюсселем по налоговым вопросам. Недовольство ЕС вызвали специальные административные районы — так называемые «русские офшоры».

    Больше новостей в нашем официальном телеграм-канале «Фонтанка SPB online». Подписывайтесь, чтобы первыми узнавать о важном.

    По теме

    МинфинМИД
    ЛАЙК2
    СМЕХ6
    УДИВЛЕНИЕ0
    ГНЕВ3
    ПЕЧАЛЬ0

    Комментарии 3

    читать все комментариидобавить комментарий

    ПРИСОЕДИНИТЬСЯ

    Самые яркие фото и видео дня — в наших группах в социальных сетях

    Увидели опечатку? Выделите фрагмент и нажмите Ctrl+Enter

    сообщить новость

    Отправьте свою новость в редакцию, расскажите о проблеме или подкиньте тему для публикации. Сюда же загружайте ваше видео и фото.

    Новости компаний
    Комментарии
    3
    close