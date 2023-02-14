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    ЕС включил Россию в список стран — налоговых убежищ

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    Евросоюз внес РФ в перечень стран, которые он считает налоговыми убежищами. Об этом стало известно 14 февраля из заявления Совета ЕС. Всего в списке теперь 16 позиций, преимущественно это офшоры.

    «Совет сегодня решил добавить Британские Виргинские острова, Коста-Рику, Маршалловы Острова и Россию в список некооперативных юрисдикций для целей налогообложения», — говорится в сообщении.

    Евросоюз включил Россию в список стран — налоговых убежищ: что это значит?

    ЕС считает, что такие государства не соблюдают полностью международные налоговые стандарты. Операции с такими странами подвергаются особому мониторингу.

    В случае с Россией недовольство Евросоюза вызвали специальные административные районы — так называемые «русские офшоры». В 2021 году в своем докладе совет ЕС, пишет «Ъ», называл «русские офшоры» вредоносным налоговым режимом, который создает нечестную конкуренцию.

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