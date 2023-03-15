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    Пожар в метро Екатеринбурга: переходы заполнил дым, эвакуированы сотни людей

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    В Екатеринбурге утром 15 марта по повышенному номеру сложности 1 бис тушили пожар в метро. Работали 20 единиц спецтехники и 48 человек личного состава. Всего были эвакуированы 385 человек, из них 58 детей, сообщает ГУ МЧС по Свердловской области.

    Подробности рассказывает Е1.RU. Информация о задымлении на станции «Уралмаш» поступила в 06:59 по местному времени. Дым заполнил переходы станции. Очаг пожара находился в вентиляционной камере, его площадь составила 1 погонный метр. Причиной оказалось короткое замыкание электрических кабелей. Пока часть пожарных боролась с пламенем, другие обходили станцию в поисках персонала.

    Один поезд пришлось остановить, пассажиров вывели через свободный от дыма выход. Затем составы следовали мимо «Уралмаша» без остановки. В целом движение поездов не прекращалось. Информации о пострадавших не поступало.

    «Пожарных вызвали пассажиры. В таких случаях чрезвычайность ситуации оценивает наша служба пожарной охраны. Сейчас ситуация нормализовалась, станция начала работать в обычном режиме, людей пропускают к поездам», — заявил Е1.RU заместитель руководителя метрополитена Екатеринбурга Александр Мирошник.

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    ЕкатеринбургМетроПожар в метро
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