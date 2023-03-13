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    В Москве арестовали мужчин и женщин, раздевшихся догола в метро

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    Шестерых россиян, полностью раздевшихся в столичном метро, задержали. Они пошли на это из-за проигранного спора на работе. Об этом 13 марта сообщает ГУ МВД по Москве.

    Подслушано Метро Москвы / Vk.com


    Трое мужчин и трое женщин возрастом от 19 от 29 лет сняли с себя всю одежду в вагоне на Замоскворецкой линии. Их задержали спустя сутки. В отношении раздевшихся были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).

    Тверской суд Москвы признал задержанных виновными. Пятерым назначили административный арест на срок от 12 до 14 суток, а шестому назначили административный штраф.

    Полицейские уточняют, что найдены не все нарушители, их поиск продолжается.

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