В Москве арестовали мужчин и женщин, раздевшихся догола в метро

Шестерых россиян, полностью раздевшихся в столичном метро, задержали. Они пошли на это из-за проигранного спора на работе. Об этом 13 марта сообщает ГУ МВД по Москве.
Трое мужчин и трое женщин возрастом от 19 от 29 лет сняли с себя всю одежду в вагоне на Замоскворецкой линии. Их задержали спустя сутки. В отношении раздевшихся были составлены протоколы об административном правонарушении по части 1 статьи 20.1 КоАП (мелкое хулиганство).
Тверской суд Москвы признал задержанных виновными. Пятерым назначили административный арест на срок от 12 до 14 суток, а шестому назначили административный штраф.
Полицейские уточняют, что найдены не все нарушители, их поиск продолжается.