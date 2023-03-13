Скоростной поезд насмерть сбил жителя Петербурга в Новгородской области

Транспортная полиция выясняет обстоятельства гибели мужчины на железнодорожных путях в Новгородской области. Он не успел проскочить перед составом, ехавшим в Петербург.



Как сообщает управление на транспорте МВД по Северо-Западу 13 марта, несовместимые с жизнью травмы в минувшие выходные получил 49-летний житель Петербурга. Он пытался перейти пути в не предназначенном для этого месте на 108 км станции Торфяное в Новгородской области.



Несмотря на сигналы и экстренное торможение, машинисту скоростного поезда Москва — Петербург не удалось избежать столкновения.

