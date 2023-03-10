В МИД РФ прокомментировали освобождение полковника Меля из литовской тюрьмы

Отставной полковник Юрий Мель вернулся в Россию из литовской тюрьмы 10 марта. Об этом сообщает МИД РФ. Мель, напомним, был осужден по уголовному делу, в основу которого легли события 13 января 1991 года. В этот день советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе. В результате в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения. В российском МИДе считают дело сфабрикованным.



«Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, попраны основополагающие принципы правосудия: недоказанность вины «подсудимого», нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливое судебное разбирательство», — напомнили свою позицию в МИДе.