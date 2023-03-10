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    В МИД РФ прокомментировали освобождение полковника Меля из литовской тюрьмы

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    Отставной полковник Юрий Мель вернулся в Россию из литовской тюрьмы 10 марта. Об этом сообщает МИД РФ. Мель, напомним, был осужден по уголовному делу, в основу которого легли события 13 января 1991 года. В этот день советские войска штурмовали телецентр в Вильнюсе. В результате в ходе операции 15 человек погибли и около 600 получили ранения. В российском МИДе считают дело сфабрикованным.

    «Судебный процесс был проведен официальным Вильнюсом с многочисленными нарушениями общепринятых международных норм, попраны основополагающие принципы правосудия: недоказанность вины «подсудимого», нарушение презумпции невиновности, запрет на придание закону обратной силы, право на справедливое судебное разбирательство», — напомнили свою позицию в МИДе.

    Мель провел в литовских тюрьмах 9 лет. Обращения об отмене приговора или смягчении отклонялись. Наказание, наоборот, ужесточили на три года, но затем защите удалось сократить его на год. В МИДе отметили, что российские дипломаты на протяжении всего срока, как могли, помогали Мелю, а в день освобождения проводили его до границы.

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