В России планируют строить деревянные девятиэтажки

Минстрой России изучает возможность строительства девятиэтажных деревянных домов. На экспертизу в ведомстве поступила соответствующая документация. Об этом 10 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал в Совете Федерации в рамках парламентского диалога.



По словам Файзуллина, потенциал у деревянного строительства огромный. Техническую сторону вопроса, несущую способность конструкций, пожарную безопасность и соответствие санитарным требованиям специалисты проработали при подготовке проекта четырехэтажных зданий из дерева.

Как отмечает РБК, первые четырехэтажные деревянные жилые дома возвели в Вологодской области. Здания построили из CLT-панелей — перекрестно склеиваемых деревянных плит.