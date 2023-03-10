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    В России планируют строить деревянные девятиэтажки

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    Минстрой России изучает возможность строительства девятиэтажных деревянных домов. На экспертизу в ведомстве поступила соответствующая документация. Об этом 10 марта глава Минстроя Ирек Файзуллин рассказал в Совете Федерации в рамках парламентского диалога.

    По словам Файзуллина, потенциал у деревянного строительства огромный. Техническую сторону вопроса, несущую способность конструкций, пожарную безопасность и соответствие санитарным требованиям специалисты проработали при подготовке проекта четырехэтажных зданий из дерева.

    Как отмечает РБК, первые четырехэтажные деревянные жилые дома возвели в Вологодской области. Здания построили из CLT-панелей — перекрестно склеиваемых деревянных плит.

    В феврале президент Владимир Путин поручил расселять жильцов аварийных зданий в деревянные дома. Предполагается, что расселять в деревянное жилье начнут уже в этом году.

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