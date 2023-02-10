Путин поручил расселять жильцов аварийных зданий в деревянные дома

После визита на лесопромышленный комплекс в Архангельской области президент России Владимир Путин поддержал идею использовать при расселении аварийных зданий малоэтажные деревянные дома заводского исполнения. Правительству 10 февраля велено проработать вопрос.

О согласии Путина с таким предложением пишет ТАСС. «Считаю, можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением требований безопасности», — высказался президент.

Предполагается, что расселять в деревянные дома начнут уже в этом году. Минстрою и правительству РФ дано распоряжение заняться этим вопросом.