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    Путин поручил расселять жильцов аварийных зданий в деревянные дома

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    47 комментариев

    После визита на лесопромышленный комплекс в Архангельской области президент России Владимир Путин поддержал идею использовать при расселении аварийных зданий малоэтажные деревянные дома заводского исполнения. Правительству 10 февраля велено проработать вопрос.

    О согласии Путина с таким предложением пишет ТАСС. «Считаю, можно более широко применять технологии деревянного домостроения в целом, использовать типовые проекты зданий, конечно, с соблюдением требований безопасности», — высказался президент.

    Предполагается, что расселять в деревянные дома начнут уже в этом году. Минстрою и правительству РФ дано распоряжение заняться этим вопросом.

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    Комментарии 47

    alexpol10 Фев 2023 в 18:33
    Какой жёсткий троллинг со стороны президента! Треть Архангельска и так живет в старых, деревянных бараках. Построить новые деревянные бараки это не решить проблему на десятилетия, а заткнуть дырку
    +1−0
    Dmitry Antonov10 Фев 2023 в 18:33
    Сперва было пожалел будущих переселенцев, потом расслабился. Скорее всего, это очередное поручение Путина закончится так же, как многие предыдущие.
    +2−0
    daisychain10 Фев 2023 в 18:28
    Вот раньше были замечательные большие коробки из-под телевизора. Практически хоромы! А теперь с этими вашими загранишными плоскими экранами даже голову некуда засунуть.
    Тьфу.
    +0−0
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