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    Число машин, выехавших из Грузии в Россию, за сутки подпрыгнуло почти вдвое

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    Число легковых автомобилей, проехавших через границу из Грузии в РФ, за сутки выросло почти вдвое. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Северо- Кавказского таможенного управления.

    Вчера в соцсетях появилась информация о наплыве желающих выехать из Грузии в Россию, многокилометровая пробка была видна и на «Яндекс.Картах». Сегодня её нет.

    Скриншот с "Яндекс.Карт" по данным на 9:20 10 марта
    Скриншот с "Яндекс.Карт" по данным на 9:20 10 марта
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    На 06:00 мск 10 марта на пункте пропуска «Верхний Ларс» оформлено 1 788 легковых автомобилей. Для сравнения, 9 марта их было 993. Очередь из большегрузов, выезжающих из России в Грузию, выросла за сутки почти втрое — с 400 до 1 379. Въезда в Россию перед пунктом пропуска в Грузии ждут 340 грузовиков. Напомним, движение по Военно-Грузинской дороге закрывали с 5 по 8 марта из-за непогоды.

    Сообщения о пробках в Верхнем Ларсе стали поступать вчера ночью на фоне новостей о беспорядках в Тбилиси. Они начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах 7 марта. Протестующие били стёкла, жгли полицейские машины. В ночь на 9 марта пострадали около 10 сотрудников МВД, за двое суток были задержаны более 160 человек. В итоге правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отозвать законопроект.

    Скриншот с "Яндекс.Карт" по данным на 9:20 10 марта
    Скриншот с "Яндекс.Карт" по данным на 9:20 10 марта

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    Комментарии 6

    Гость10 Мар 2023 в 09:44
    Забегали , мешочники ...
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