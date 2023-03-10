Число машин, выехавших из Грузии в Россию, за сутки подпрыгнуло почти вдвое

Число легковых автомобилей, проехавших через границу из Грузии в РФ, за сутки выросло почти вдвое. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Северо- Кавказского таможенного управления.



Вчера в соцсетях появилась информация о наплыве желающих выехать из Грузии в Россию, многокилометровая пробка была видна и на «Яндекс.Картах». Сегодня её нет.

