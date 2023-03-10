Число машин, выехавших из Грузии в Россию, за сутки подпрыгнуло почти вдвое

Число легковых автомобилей, проехавших через границу из Грузии в РФ, за сутки выросло почти вдвое. Об этом 10 марта сообщает ТАСС со ссылкой на данные Северо- Кавказского таможенного управления.
Вчера в соцсетях появилась информация о наплыве желающих выехать из Грузии в Россию, многокилометровая пробка была видна и на «Яндекс.Картах». Сегодня её нет.
На 06:00 мск 10 марта на пункте пропуска «Верхний Ларс» оформлено 1 788 легковых автомобилей. Для сравнения, 9 марта их было 993. Очередь из большегрузов, выезжающих из России в Грузию, выросла за сутки почти втрое — с 400 до 1 379. Въезда в Россию перед пунктом пропуска в Грузии ждут 340 грузовиков. Напомним, движение по Военно-Грузинской дороге закрывали с 5 по 8 марта из-за непогоды.
Сообщения о пробках в Верхнем Ларсе стали поступать вчера ночью на фоне новостей о беспорядках в Тбилиси. Они начались после принятия в первом чтении законопроекта об иноагентах 7 марта. Протестующие били стёкла, жгли полицейские машины. В ночь на 9 марта пострадали около 10 сотрудников МВД, за двое суток были задержаны более 160 человек. В итоге правящая партия «Грузинская мечта — Демократическая Грузия» приняла решение отозвать законопроект.