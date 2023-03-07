Птицы любят ругаться. А неясыть одна, ей никто не мешает зевать

Птичий мир полон эмоций, иногда кажется, что их жизнь в чем-то богаче и ярче человеческой. Любопытные кадры, рассказывающие о быте птиц и их взаимодействии друг с другом, сделали петербургские фотографы.
Хронику конфликта чайки и вороны публикует 7 марта сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Похоже, юность победила, ей достается съедобный приз.
Краснокнижный луток, большие крохали и гоголи прилетели в Гатчинский парк. Лебеди им не рады.
А вот так ругаются снегири. «Фонтанка» рассказывала, что художники ошибаются, рисуя на новогодних открытках пару красногрудых птичек. Яркие снегири — самцы. Самки же выглядит заметно скромнее.
Длиннохвостой (или уральской) неясыти, похоже, хорошо жить в одиночку. Кофе в постель никто не приносит, но и спать не мешает.