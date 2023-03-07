Птицы любят ругаться. А неясыть одна, ей никто не мешает зевать

Птичий мир полон эмоций, иногда кажется, что их жизнь в чем-то богаче и ярче человеческой. Любопытные кадры, рассказывающие о быте птиц и их взаимодействии друг с другом, сделали петербургские фотографы.



Хронику конфликта чайки и вороны публикует 7 марта сообщество «Птицы СПб и России» во «ВКонтакте». Похоже, юность победила, ей достается съедобный приз.