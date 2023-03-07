Снегири остаются с нами. Зоолог объясняет, как ошибаются новогодние открытки

Почему мы видим снегирей только зимой? На этот вопрос отвечает 7 марта, в канун весеннего праздника, зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».



«Немногие знают, что эти птицы живут у нас круглый год!!! Они успешно гнездятся в парках Пушкина, Павловска, Старого Петергофа и даже в скверах в центре Петербурга», — рассказывает Павел Глазков.

