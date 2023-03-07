Снегири остаются с нами. Зоолог объясняет, как ошибаются новогодние открытки

Почему мы видим снегирей только зимой? На этот вопрос отвечает 7 марта, в канун весеннего праздника, зоолог Павел Глазков в своём канале «Каждой твари по паре».
«Немногие знают, что эти птицы живут у нас круглый год!!! Они успешно гнездятся в парках Пушкина, Павловска, Старого Петергофа и даже в скверах в центре Петербурга», — рассказывает Павел Глазков.
Зимой снегирей и хорошо видно, и слышно, так как они сбиваются в стайки и на фоне белого снега напоминают красные яблоки. По одной из версий, они и имя своё получили от слова «снег». Их песенка звучит как «пиньк». Поют, а точнее — устраивают перекличку, и самцы, и самки. Весной они разбиваются на пары и становятся тихими и осторожными: прячутся в густых кронах деревьев, а яркая окраска самцов теряется в листве. Поэтому мы их уже не замечаем.
«Снегири — излюбленные герои новогодних открыток. Вот только художники, не зная орнитологии, вместо парочки птиц часто изображают двух самцов с ярко-красными грудками. А ведь в отличие от своего нарядного кавалера самка снегиря выглядит заметно скромнее. Именно она насиживает яйца, и ее серо-бурая грудка лучше маскирует птицу от хищников. А самец в это время преданно кормит и поит свою избранницу», — объясняет зоолог.