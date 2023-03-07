Рыжий пёс Филя, потерявшийся в петербургском метро, нашел новую семью

Метропёс Филя, которому сначала искали прежних хозяев, а затем — новых, обрел дом и семью. Радостной новостью
Новые хозяева увидели пост о Филе на официальной странице метрополитена и сразу же позвонили, рассказали в пресс-службе. В воскресенье всей семьей приехали знакомиться и уехали уже вместе с новым питомцем.
«Кинолог пообщался с ребятами, рассказал о всех особенностях Фили, ребята готовы работать с ним и главное — любить. Теперь на одну счастливую собаку на свете стало больше! И это уже не рыжий пёс с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а Рыжий Филя, который улыбается», — рассказывает куратор Фили Татьяна.
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