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    Рыжий пёс Филя, потерявшийся в петербургском метро, нашел новую семью

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    Метропёс Филя, которому сначала искали прежних хозяев, а затем — новых, обрел дом и семью. Радостной новостью 7 марта поделился Петербургский метрополитен.

    Новые хозяева увидели пост о Филе на официальной странице метрополитена и сразу же позвонили, рассказали в пресс-службе. В воскресенье всей семьей приехали знакомиться и уехали уже вместе с новым питомцем.

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    «Кинолог пообщался с ребятами, рассказал о всех особенностях Фили, ребята готовы работать с ним и главное — любить. Теперь на одну счастливую собаку на свете стало больше! И это уже не рыжий пёс с печальными глазами, который ждал кого-то в метро, а Рыжий Филя, который улыбается», — рассказывает куратор Фили Татьяна.

    Рыжего пса, катавшегося в одиночестве в петербургском метро, сотрудники подземки обнаружили 9 января. Работники метрополитена оставили его у себя, надеясь найти хозяев, но никто так и не откликнулся. После ветеринарной клиники пса отдали на передержку и начали искать ему уже новую семью.

    Фото: Петербургский метрополитен
    Фото: Петербургский метрополитен

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