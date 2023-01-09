В метро Петербурга ищут хозяина рыжего пса с печальным взглядом

Необычный пассажир привлёк внимание сотрудников петербургского метро 9 января. Пса обнимают на станции «Адмиралтейская» с надеждой, что его кто-нибудь ждёт.
Метрополитен просит жителей города присмотреться к рыжему псу с печальным взглядом. В первый рабочий день после длинных выходных он смешался с толпой на станции «Купчино» и, судя по всему, успел накататься в поездах.
Путешествие с конечной станции синей линии привело на «Адмиралтейскую». Сотрудники рассчитывают, что пёс — чей-то питомец, но номера телефона и других данных владельца на ошейнике нет.
«Если вы узнаете питомца, большая просьба сообщить об этом его владельцу! Давайте поможем четвероногому другу вернуться домой!» — обращается к петербуржцам пресс-служба метро.
Пока пёс ждёт своего хозяина в пикете полиции на «Адмиралтейской» и останется там до приезда сотрудников специализированной службы по передержке животных.
Пассажирам напоминают, что животных в метро необходимо возить в клетках, коробках, корзинах, переносках с глухим дном.